Eccellenza La Sangiustese si aggrappa ai gol di Handzic | L’Urbino è forte | ma c’è da fare risultato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) LaVp siai gol dell’attaccante bosniaco Harische, arrivato nella finestra di mercato, si è fatto sentire sotto rete raggiungendo quota 5. "Sono contento per la doppietta segnata contro la Jesina – dice il giocatore – anche se l’aspetto più importante e significativo è stata la vittoria della squadra e il conseguente passo verso la salvezza". Perè all’esordio nei campionati italiani ed è quindi la prima volta che si confronta con l’. "Il livello è effettivamente alto – dice il giocatore, classe 1990 – e regna l’equilibrio, ho notato che tutte le partite sono complicate e piene di insidie". Ma adesso c’è da guardare avanti in casae soprattutto dare continuità ai risultati, non c’è altro modo per risalire la classifica e ...