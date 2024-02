È troppo facile parlare di goliardata

È facile allenare un ragazzo che ha la mentalità già pronta, che Bisogna riuscire a far parlare i ragazzi, a farli comunicare il Se i ragazzi non ce l'hanno o se cercano troppo lo stimolo nell'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Restiamo attoniti di fronte alle notizie apparse sulla stampa, che riportano di una cena – durante le feste di Natale – in un locale della città, in cui alcuni giovani avrebbero cantato cori nazi fascisti, inneggiando a forme dittatoriali dell’organzzazione sociale, che per il nostro Paese, riporta la memoria storica del ventennio, al periodo più buio della storia recente. Sarà la magistratura, come deve essere, a definire i contorni della vicenda ma riteniamo, oggi, trovare giustificazioni sostenendo che si è trattato di una. Come Confartigianato siamo molto attenti ed interessati alla formazione dei giovani, sia per una composizione equilibrata dei valori comuni dentro le nostre Comunità, ma anche per garantire le libertà personali ed economiche indispensabili soprattutto per i piccoli imprenditori. Valori ...