È stato ucciso Navalny | l' appello della portavoce | Il corpo venga restituito

(Di sabato 17 febbraio 2024) Kira Yarmish, ladi Alexei, ha confermato la morte dell'oppositore russo affermando che "è". Venerdì laaveva detto di non avere ancora confermamorte del dissidente. Yarmish ha riferito che un dipendentecolonia penale ha dichiarato che ildell'uomo si trovava a Salekhard e che èportato via dal Comitato InvestigativoFederazione Russa. "Ora stanno conducendo "indagini" su di lui", ha scritto lachiedendo che ildel dissidenteimmediatamente alla famiglia".

Alexei Navalny "non è morto, è stato ucciso da Putin ". È l'accusa che arriva da Leonid Volkov, lo storico braccio destro dell'oppositore di Putin ... (europa.today)

Tajani apre il G7 e chiede un minuto di silenzio per la morte di Navalny: Il vicepremier Antonio Tajani chiede di onorare la memoria del dissidente russo morto in carcere in Siberia - LaPresse /CorriereTv ...

La denuncia della portavoce di Navalny: «È stato ucciso, il corpo venga restituito alla famiglia»: (LaPresse) Kira Yarmish, la portavoce di Aleksei Navalny, ha confermato la morte dell'oppositore russo affermando che " è stato ucciso ". Venerdì la portavoce aveva detto di non avere ancora conferma ...

Navalny, sindrome morte improvvisa (o di Brugada): cos'è la patologia che ha ucciso l'oppositore di Putin (secondo Mosca): Alexei Navalny è rimasto vittima di una «sindrome da morte improvvisa». Lo ha reso noto Ivan Zhdanov, che dirige la Fondazione anticorruzione di Navalny. La "diagnosi" è stata comunicata all'avvocato ...