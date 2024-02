È morto Mauro Mason | ex pilota e compagno di Elisabetta Gardini

(Di sabato 17 febbraio 2024), deputata Fratelli d’Italia, piange la perdita del suodi sempre,, scomparso il 14 febbraio 2024, all’età di 68 anni., exAlitalia con 25 anni di servizio presso la compagnia aerea nazionale, era passato a una posizione manageriale all’interno della compagnia dopo la sua carriera di volo. Tragicamente, la morte diarriva dopo una breve ma intensa battaglia contro la malattia, gli è stato diagnosticato un tumore solo pochi mesi prima. Nonostante gli sforzi medici, la malattia si rivelò insormontabile, portando alla prematura scomparsa di. In risposta alla notizia i sindacati Ugl Veneto e Ugl Padova, in rappresentanza dei lavoratori della regione, esprimono il loro ...

Il mondo del Calcio è in lutto . È morto infatti all’età di 76 anni, all’ospedale di Siena, Mauro Pasqualini . Il calciatore aveva indossato, tra le ... (thesocialpost)

Mattia Mauro è morto nella serata del 15 febbraio. Il 38enne stava per timbrare il cartellino di fine turno alla Scotuzzi Agriservizi Spa di ... (fanpage)

Mattia Mauro , 38 anni, alla fine del suo turno di lavoro in un'azienda di Longhena (Brescia) è morto in un tragico incidente: viveva a Dello dove ... (fanpage)

Torino, Giovanni salvo grazie a un doppio trapianto mai tentato prima: «O ti fidi o rinunci alla possibilità di vivere domani»: Alle Molinette per la prima volta al mondo una strategia di trapianto sequenziale, prima di microbiota fecale e poi di fegato, ha consentito di salvare la vita ad un uomo di 56 anni ...

