È morto il dottor Persiani ex direttore sanitario dell?Asur 12 | il medico aveva 70 anni e lavorava da privato

Morto l’imprenditore Pietro De Simone, zio del presidente della Camera di Commercio di Caserta: TEANO (Elio Zanni) – È venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e di una schiera interminabile di amici, Pietro De Simone, di Teano, coniugato con Ida Carbone. Persona più che nota e stimata in ...

Muore a 69 anni, la "scelta di speranza" dei familiari di donare gli organi: reni prelevati a Foggia: L'espianto multiorgano all'ospedale Bonomo di Andria, grazie all'assenso espresso da moglie e figli dell'uomo: "Scelta di speranza" ...

Verona, medico stroncato da infarto a 28 anni: per Paolo Bianchi lo stesso, tragico destino del padre: Nato nel Bergamasco, il dottor Bianchi viveva a Verona e lavorava all'ospedale di San Bonifacio. Gli amici lo attendevano in pizzeria: lo hanno trovato morto in casa. Nel 2009 la morte del papà Vincen ...