E’ la giornata del gatto | sapete perché cade il proprio il 17?

(Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 - Grigi, tigrati, riservati, coccolosi e curiosi come pochi: i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto i cani. E oggi, 17 febbraio è lainternazionale dedicata a tutti i mici, e sono milioni quelli che vivono con le famiglie italiane. Oltre ad essere una delle star indiscusse dei social, è infatti uno degli animali domestici più amati dagli italiani. Indetta nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare (Ifaw), lain molti Paesil'8 agosto, ma dal 1990 la scelta del 17 febbraio per la festa italiana è stata il risultato di un sondaggio lanciato su una rivista specializzata: febbraio è stato preferitoè il mese del segno zodiacale dell'Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi,come i gatti. ...