È il momento giusto Rod Stewart vende la sua musica per 100 milioni di dollari

E' il momento giusto per vendere', ha detto l'icona britannica del rock e del pop. Rod, celebre per brani come 'Stay With Me', 'You Wear It Well' e 'You're in My Heart', sta per pubblicare il suo

Da tempo ormai noti sempre più carenza di forma ed energia nel tuo corpo? Come fare per reagire : scopriamolo insieme Un cosiddetto “periodo no” può ... (sportnews.eu)

L'oroscopo settimanale con pagelle dal 19 al 25 febbraio: per Vergine 'voto 9' (1^ parte): Se doveste affrontare un problema impegnativo, non esitate a consultare qualcuno esperto in materia. Questo è il momento giusto per agire o, se necessario, correggere la rotta. In amore, mettete in ...

IL PENSIERO - Varriale: "Conte al 99% non andrà al Napoli, ma sarebbe l'allenatore giusto": "Conte al 99% non allenerà il Napoli. Ma in questo momento sarebbe l'allenatore giusto per 3 motivi: obbligare De Laurentiis a fare solo il presidente, ricostituire un gruppo coeso tra i calciatori, r ...

Mediolanum, il ceo Massimo Doris: nel 2024 alzeremo ancora il dividendo. Sul rapporto con i Berlusconi: «È ottimo»: L’ad di Banca Mediolanum si mostra quanto mai ottimista sul futuro dopo i risultati del gruppo che ha chiuso il 2023 con un balzo dell’utile netto del 62%. Doris si aspetta che i margini dell’istituto ...