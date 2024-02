Due tentate rapine in poche ore | Gandi | “Sventate dalla polizia | quindi sicurezza garantita”

Ripeto, ultimamente sono tanti i casi di tentate rapine, a e fallito l'assalto a un altro, posizionando due grossi petardi,

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo. Con dueinore la zona della stazione cittadina torna sotto i riflettori. Dopo l’arresto mercoledì pomeriggio di un 24enne egiziano e la denuncia di un suo complice minorenne per una tentata rapina ai danni di un giovane studente che stava aspettando l’autobus per tornare a casa, nella serata di giovedì è finito in carcere un 20enne, anch’esso egiziano, capo di una banda di rapinatori composta da quattro ragazzi nordafricani che aveva preso di mira un altro giovane appena uscito dal lavoro in un locale di via Bono. “Questi due arresti confermano che le forze dell’ordine ci sono e che il nostro dispositivo dista funzionando”, commenta il vicesindaco, nonché assessore alla, Sergio. “Ovviamente dispiace per i due giovani rimasti ...