Droga a Martinsicuro | Arrestata Donna che Trasformava l' Appartamento in una Centrale dello Spaccio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Teramo - Unaresidente aè statadopo aver trasformato il suoin unaper lodi cocaina ed eroina. I carabinieri hanno anche arrestato un altro spacciatore, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, nascosto nel giardino della sua abitazione. Il sospetto che qualcosa di illecito stesse accadendo nell'dellaè emerso dall'andirivieni sospetto di giovani tossicodipendenti nei dintorni. I carabinieri di, avviando indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Teramo, hanno scoperto l'attività illecita e proceduto all'arresto della spacciatrice. Laè stata condotta e reclusa nella Casa Circondariale ...

