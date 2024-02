Dramma inaspettato per la conduttrice italiana | il cuore spezzato a San Valentino

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un tragico evento ha scosso la vita della conosciuta, Elisabetta Gardini, la perdita del suo compagno avvenuta nel giorno più romantico dell'anno, San. Il mondo dello spettacolo e della politica sono in lutto per la scomparsa dell'ex pilota di Alitalia e manager della stessa compagnia, Mauro Mason. L'uomo è deceduto a 68 anni il 14 febbraio 2024 a causa di una malattia incurabile, lasciando la sua compagna, l'attrice e politica, Elisabetta Gardini, in un profondo dolore. La coppia aveva condiviso un lungo percorso insieme, iniziato negli anni '80 come una semplice amicizia, che si è poi trasformata in un amore profondo e sincero. Un addio difficile e un funerale da celebrare In queste ore di dolore, Elisabetta Gardini ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato ...