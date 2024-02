Dorothea Wierer | dal Biathlon a Talent Olimpica per Parigi 2024 ? con Warner Bros Discovery

(Di sabato 17 febbraio 2024) Concomitante la notizia del ritiro dalle gare di Coppa del mondo diper questo finale di stagione invernale,annuncia che saràin esclusiva perbroadcaster ufficiale dei Giochi.Icona dello sport italiano, 4 volte campionessa del mondo e vincitrice di 3 storiche medaglie olimpiche diha partecipato quest’anno alla sua quindicesima Coppa del mondo con un palmares di 2 titoli Generali e 3 di Specialità fra Inseguimento,Individuale e Mass Start per un totale di 18 vittorie in 63 podi.Già opinionista dietro le quinte dei poligoni mondiali di Nove Mesto, a ...

