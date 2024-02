Doppietta azzurra a Crans Montana | vince Bassino su Brignone

La rinascita di Marta Bassino. Sulla pista svizzera di Crans Montana l'azzurra, 27 anni, centra la prima vittoria in doppietta

(Di sabato 17 febbraio 2024) La piemontese ottiene il suo primo trionfo in carriera in discesa, terza Gut, quinta Pirovano

Splendida doppietta azzurra nella seconda discesa di cdm di Crans Montana . Ha vinto - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - la ... (feedpress.me)

Marta non sbaglia nulla, solo Fede resta in scia. Sul podio Gut, quinta Pirovano: Impresa di Marta Bassino nella seconda discesa di Crans Montana. Con una gara perfetta, con curve pennellate a tutta velocità e sicurezza nei tratti di scorrimento la campionessa del mondo di superG i ...

Sci alpino, Teresa Runggaldier: “Ho visto in tv Bassino e Brignone e ho provate a fare del mio meglio”: L'azzurra Teresa Runggaldier, scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l'11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino andata in scena a Cra ...

LEZIONE DI SCI AL MONDO! Bassino e Brignone firmano un’epica doppietta italiana nella discesa di Crans Montana!: Crans Montana si tinge un'altra volta d'azzurro. Marta Bassino e Federica Brignone firmano una meravigliosa doppietta nella località del Canton Vallese proprio come lo scorso anno, quando a salire sui ...