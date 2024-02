Dopo i rottweiler assassini | un pastore tedesco stacca il braccio alla nonna e azzanna la nipotina

Cani aggressivi o killer, il dottor Verde di Nettuno: “La colpa è dell’uomo”: Dopo la morte di un uomo che correva a Manziana, aggredito da due Rottweiler e un pastore tedesco che ha assalito la sua padrona e la nipotina di 2 anni ad Anguillara, si torna a parlare di “razze di ...

Paolo Pasqualini, l'autopsia rivela: ha provato a difendersi dai rottweiler che lo hanno ucciso: Per Pasqualini, dunque, non c'è stato scampo. I rottweiler sono stati catturati poco dopo e portati in canile, dove sono tuttora tenuti sotto osservazione. Nel procedimento, per l'ipotesi di omicidio ...

Aggredite da due cani: grave bimba di 18 mesi, amputato braccio alla nonna: L'episodio si è verificato ad Anguillara Sabazia: la piccola è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica ...