Donna incinta muore con il suo bambino a Mariano Comense | era al nono mese di gravidanza

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unadi 33 anni aldiè morta insieme alche portava in grembo a causa di un malore. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio in via Papa Giovanni a, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi coordinati dal’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma la giovane e il suo bimbo non ce l’hanno fatta. La trentatreenne, di origine pachistana, aveva accusato un malessere in mattinata ed era rimasta in camera da letto. Secondo quando ricostruito, poi, intorno alle 15 il marito che era in casa con lei ha sentito un tonfo provenire dalla camera e quanto è entrato ha trovato la moglie a terra. Immediatamente, l’uomo ha chiamato i soccorsi e all’abitazione sono arrivare le ambulanze della Croce Bianca di ...

Picchia la compagna incinta, arrestato: La Polizia di Padova ha arrestato, in un albergo della città, un uomo che ha malmenato la propria compagna in cinta. Protagonista della vicenda un 35enne veneziano, che prima ha detto di aver avuto un ...