“Domenica In” | Mara invita di nuovo Dargen D’Amico ma qualcosa va storto

in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventitreesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Programmi tv. “In”, la conduttrice del noto programma Rai,Venier, durante l’ultimo incontro con, avevato l’artista come ospite della prossima puntata. Secondo alcune indiscrezioni, però,sembrerebbe andato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: “Isola dei famosi”, spunta il nome del primo naufrago: il contratto è stellare Leggi anche: Isola dei famosi 2024, nuova inviata: chi prende il posto di Alvin “In”, cosa è successo durante l’ultima puntata del programma Rai “In”, durante la scorsa puntata del programma Rai andato in onda11 febbraio 2024,Venier e...

Dopo la fine del Festival di Sanremo , come sappiamo, è consuetudine per Mara Venier condurre Domenica In dal Teatro Ariston, accogliendo gli ospiti ... (donnapop)

Domenica In, la notizia si diffonde rapidamente tra i fan. A conclusione di Sanremo 2024, il salotto televisivo di Mara Venier non poteva che ... (caffeinamagazine)

Dargen D'Amico non risulta nella lista ufficiale degli ospiti di Domenica In del 18 febbraio . Mara Venier lo aveva invitato pubblicamente. Cambio di ... (fanpage)

No alle censure: sit-in davanti alla sede Rai di Palermo: Il comunicato dell’amministratore delegato Roberto Sergio che prende le distanze dagli artisti che a Sanremo facevano passare messaggi per il cessate il fuoco a Gaza, Mara Venier che in diretta tv zit ...

“Sta male, è distrutta” il dolore per il quale ora soffre Mara Venier: ROMA. «Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura… Leggi ...

Mara Venier, spunta solo ora quella frase sussurrata: cala il gelo tra i colleghi, lo ha detto davvero: ROMA. «Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura… Leggi ...