Doha 2024 | bis di Quadarella ai Mondiali di nuoto | l’oro negli 800 stile libero per l’Italia 51 anni dopo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Simonavince la medaglia d’oro800aidi, superando per pochi centesimi la tedesca Isabel Gose. Per la 25enne romana è il secondo oro in Qatar,il successo degli scorsi giorni nei 1.500. Una soddisfazione enorme per la nuotatrice, che riporta la medaglia irirdata in Italia a 51dal successo di Novella Calligaris a Belgrado nel 1973. «È un orgoglio essere la seconda italiana ad aver vinto questa medaglia», ha dichiarato a RaiSport, «credevo di non farcela perché le altre sono partite davvero forte ma anche grazie all’esperienza sono riuscita a fare questo grande risultato».è qualificata anche alle ...