Docenti in part-time | entro il 15 marzo la scelta di rientrare a tempo pieno Con la girandola delle ore che si perdono

Può scegliere il part - time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Infatti, per i docenti, anche il recente CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 all'art. 39 prevede che "L'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Organico personale docente: quando si costituisce COE ex novo, a chi va assegnata e secondo quali criteri. L'articolo .

Erano stati esclusi dalla selezione ma poi, riammessi per decisione del tribunale amministrativo, avevano vinto la cattedra. Elisabetta Piccolotti, ... (repubblica)

Erasmus+ 2023 un bilancio positivo specialmente nel settore scolastico. Maggiori opportunità di studio in Europa per gli studenti e nuove ... (orizzontescuola)

"L'ultima circolare del ministero dell'Università e della Ricerca conferma che "con l'imminente accreditamento dei Per corsi , si intende autorizzato ... (orizzontescuola)

In arrivo i Percorsi abilitanti per i docenti della scuola secondaria, di cui al DPCM 4 agosto 2023. Tutto pronto per l'avvio dei corsi che saranno ... (orizzontescuola)

Gaza: 400 accademici chiedono il blocco di finanziamenti europei a progetti di ricerca con enti israeliani connessi al militare: La lettera cita i finanziamenti dell’UE per aziende come Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, entrambe le quali hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca dall’UE e sono attualmente ...

Carta del docente ai precari, Anief: il giudice di Verona fa avere alla supplente 2.000 euro più interessi: “La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato d ...

Part-time a scuola, domande entro il 15 marzo: orario, permessi e possibilità di svolgere altra attività: Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Infatti, per i docenti, anche il recente CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 all’art. 39 prevede che ...