Docenti e stress | il 42% ha più di 54 anni | il 78% ne ha più di 45 In attesa precari con età inferiore a 44 anni al 66% grafici

con la percentuale più alta di bambini in sovrappeso o obesi (42%) di abbassare lo stress accumulato e di ristabilire il livello di #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti

'Quello che gli studenti non dicono' libro contro lo stress in classe: La valorizzazione delle emozioni degli studenti e dei docenti per prevenire disagio psicologico e stress, favorendo il benessere emotivo a scuola. Questi i temi cardine del nuovo libro "Quello...

A settembre 31mila pensionamenti, di cui 22mila docenti e 9mila Ata. Anief: numeri in crescita rispetto alla media dell’ultimo periodo: Oltre 31 mila lavoratori della scuola potrebbero lasciare il servizio a settembre per essere collocati in pensione: il dato è stato fornito in questi giorni dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ...

Professoressa accoltellata a scuola, lo studente: "Mi dispiace, ero sotto stress": Alla base dell'aggressione, forse, una vendetta per fatti risalenti allo scorso anno. La docente in questione avrebbe spinto per la bocciatura dell'alunno, allora al terzo anno, poi venuta meno dopo i ...