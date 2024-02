Discarica abusiva a Melizzano | sequestrata l’area e denunciato il proprietario dell’area

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro unasita in(BN). In particolare, militari della Tenenza di Solopaca notavano che in un’area boschiva adiacente alla strada comunale del predetto Comune sorgeva un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Sulinteressata di circa 14.000 metri quadri erano presenti prodotti speciali pericolosi, quali vernici e solventi. Inoltre risultavano abbandonati anche materiali di risulta provenienti da demolizioni edili, pneumatici, materassi e mobili in legno. A seguito del rinvenimento dei rifiuti speciali, i militari accertavano che ildel suolo ...

L’attenzione della Polizia locale di Roma Capitale resta alta in tema di gestione dei rifiuti e non di meno nei casi di discariche abusive ... (ilcorrieredellacitta)

Alla scoperta delle periferie di Roma, Primavalle: discariche e insediamenti abusivi, degrado e verde pubblico abbandonato. L’inchiesta video: Alla scoperta delle periferie di Roma di TAG24 parte da Primavalle il viaggio tra discariche abusive, baraccopoli e parchi abbandonati.

Discarica abusiva in via Cantone, la mozione del IV Municipio per la bonifica e la sicurezza: CATANIA – Arriva dai consiglieri del IV Municipio di Catania Francesco Nauta, Davide Curia e Cristian Arena, una nota stampa in merito alla mozione presentata per la risoluzione della problematica del ...

Suicidi nelle carceri, la denuncia di Antigone Puglia: “Diciotto casi da inizio 2024”: “Ancora un suicidio in cella, già 18 da inizio anno. Nel 2024 registriamo un suicidio in carcere ogni 2 giorni e mezzo”. E’ la denuncia fatta dall’associazione Antigone Puglia. Ultimo caso in ordine c ...