Dichiarazione redditi 2024 | si presenta in ritardo? Scadenze e sanzioni aggiornamento 17 FEBBRAIO

si riferisce agli investimenti previsti per l'intero 2024. Poi, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 andrà presentata la "Dichiarazione presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli Redditi

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ultime notizie: mentre sta per iniziare la nuova stagione dichiarativa si avvicina il termine per l’invio tardivo dei modelli 2023.: ormai prossima l’apertura della nuova stagione dichiarativa. Intanto, però, sta per scadere il tempo per mettersi al passo con lazione delladei2023. Una panoramica veloce sui termini previsti per inoltrarla senza incorrere in pesanti: leda tenere a mente: ormai prossima l’apertura della nuova stagione ...