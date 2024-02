Dichiarazione redditi 2024 | quando bisogna inviarla? Date e novità aggiornamento 17 FEBBRAIO

si riferisce agli investimenti previsti per l'intero 2024. Poi, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 andrà presentata la "Dichiarazione presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli Redditi

La cassaforte degli Agnelli. Dicembre: fino al 2019 Marella si è dichiarata la proprietaria: C’è, nella lunga storia delle 17 dichiarazioni dei redditi presentate da Marella Caracciolo Agnelli dal 2003, anno della morte di suo marito, al 2019 (la signora è scomparsa il 23 febbraio di quell’an ...

Scontrini, quanto tempo bisogna conservarli (per evitare brutte sorprese): 5 anni per multe e bollette, 7 per il 730: Mai buttare le ricevute delle multe e delle bollette pagate prima di cinque anni dalla data di versamento del dovuto. Va conservata per almeno 7 anni la documentazione presentata al fisco per ...

Eredità Agnelli, un tesoro da 900 milioni scoperto dai finanzieri. Era sfuggito al Fisco, è dei fratelli Elkann: È riemerso dai conti segreti del Liechtenstein un tesoro da 900 milioni di dollari in possesso dei fratelli Elkann, solo dopo che i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria ...