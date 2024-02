Di Lorenzo diffidato | salterà Cagliari-Napoli

Pesante assenza in vista del prossimo impegno di campionato per il Napoli . diffidato , a causa dell’ammonizione incassata oggi al Maradona,... (calciomercato)

SKY - Napoli, Di Lorenzo: "Non stiamo facendo bene e non siamo contenti del momento": Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pari contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "La continuità è una ...

