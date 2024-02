Di Francesco Con Roma compatti | il Frosinone deve giocarsela con tutti

(Di sabato 17 febbraio 2024) "De Rossi sta facendo molto bene e ha portato entusiasmo, noi dobbiamo ritrovare il nostro spirito", dice il tecnico dei ciociari- Impegno casalingo per ilche ospiterà domani alle ore 18:00 lain uno Stirpe gremito in ogni ordine di posto. Una sfida di certo non semplice p

Arezzo, 16 febbraio 2024 – “Aisa Impianti è una struttura che non ha eguali in Italia e conta pochissimi esempi simili in Europa”. Lo ha detto il ... (lanazione)

Novità per il ristorante Famiglia Rana , che Riapre dopo il restyling: arriva lo chef Francesco Sodano . Anche se in Italia e all'estero, soprattutto ... (gamberorosso)

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Roma Eusebio Di ... (calcionews24)

Sono ventidue i giocatori Convocati da Eusebio Di Francesco , per la gara che vedrà il Frosinone in campo contro la Roma domani alle 18... (calciomercato)

EMPOLI - Nicola: "Derby con i Viola Ogni gara va sentita": Alla vigilia del derby con la Fiorentina l'allenatore dell'Empoli Davide Nicola presenta la partita con la sua squadra reduce da quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi). Per l ...

Bovalino: Progetto DE.CO., presentata la Commissione.: BOVALINO 17 FEB - Dopo l’istituzione della Commissione che avrà il compito di far acquisire all’Ente la denominazione di “Città”, avvenuta giorno 08/01/2/24, ieri sera nel corso di una partecipata con ...

Di Francesco: "non scendere in campo con le pantofole": "Non ci possiamo permettere di scendere in campo con le pantofole. Dobbiamo tornare a esprimerci e a essere maggiormente compatti durante la partita.