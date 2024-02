Dengue | il rischio viene anche dalla zanzara tigre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Sale l'allertain Italia per ildi diffusione della. "La situazione certamente è peggiorata perché ci sono casiautoctoni, che ci inquietano". Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, lo spiega in una intervista all'AGI, facendo il punto dopo la circolare del Ministero della salute che ha alzato il livello di attenzione in porti e aeroporti. "Mentre i casi importati si riconoscono - se nei 14 giorni precedenti si è viaggiato in una zona ae si hanno sintomi, deve scattare il dubbio e fare indagini di laboratorio - il difficile è riconoscere i casi autoctoni, perché nella maggior parte, le manifestazioni cliniche sono forti influenze, mal di ossa, dolori agli occhi, a volte vomito". Non va sempre così ...