Demon Slayer | Nuovi dettagli per Kimetsu no Yaiba

eroico e sensibile , e insieme a un manipolo di nuovi amici si Attacco dei Giganti o Demon Slayer , ma a suo modo sa essere

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sega ha entusiasmato i fan dino– con il lancio di un nuovo trailer per il suo prossimo gioco da tavolo, Sweep the Board!. Con un’uscita fissata per il 26 aprile 2024 su Nintendo Switch in America ed Europa, i giocatori possono già gustarsi un’anteprima delle avvincenti meccaniche di gioco e dei fantastici eventi che li attendono.per il gioco da tavola virtuale diNel nuovo video, i fan possono dare uno sguardo alle principali meccaniche di Sweep the Board!, con uno sguardo approfondito ai minigiochi e agli eventi che renderanno le partite fino a quattro giocatori un’esperienza indimenticabile. Il tutto si svolge su tavole dinamiche ispirate a luoghi iconici dell’anime, come la casa del ...