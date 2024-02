Delitto di Cisterna di Latina | il finanziere | «Se mi lasci farò del male alla tua famiglia»

dove si è consumata la tragedia, e ha confessato il delitto. E' - - > Leggi Anche Cisterna di Latina, finanziere spara e uccide la

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) . Il sospetto sulla premeditazione Nell’interrogatorio di garanzia Cristian Sodano si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma i suoi avvocati hanno riferito ai cronisti che è «addoloratissimo e distrutto». «Non so neanche quanti colpi ho sparato, non so perché le ho uccise, ero annebbiato, volevo bene a Nicoletta e Renée», ha ripetuto Sodano agli avvocati. Nelle ultime ore si è affacciata anche l’ipotesi della premeditazione. Ad avvalorare questa tesi anche alcuni messaggi che ilavrebbe inviato a Desyrée Amato: «Se mideltua, tiprovare lo stesso dolore che provo io». Messaggi che la giovane non avrebbe riferito, forse per proteggeva la suasua preoccupazione ...