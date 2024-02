De Vrij | «Non gioco con continuità | ma lavoro per essere pronto!»

con la Salernitana che non cambia atteggiamento anzi se I nerazzurri sfiorano infine il poker con De Vrij, Calhanoglu e Sanchez, AmmonitI: Tchaouna per gioco falloso. SPETTATORI : 72.609 di cui

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Stefan deha parlato per Dazn dell’ennesima vittoria dell’Inter, stavolta con la Salernitana. A San Siro un grandissimo spettacolo. SHOW – Stefan deha detto questo: «Noi studiamo ogni aspetto, diciamo anche ai raccattapalle di darci le palle subito. Facciamo gol battendo subito i falli laterali ed è una grande soddisfazione. L’Inter viene da un percorso di anni, siamo sempre cresciuti, siamo migliorati e poi vedi che quando giochi da tanto insieme c’è abitudine, ci sono le giocate. Un grande piacere far parte di questa squadra. Penso che è ancora lunga la stagione, le distanze bisogna vederle a fine stagione. Ci sono tante partite, noi diamo importanza a tutte. Fisicamente sto molto bene, sempre meglio giocare con. C’è il ritmo, quando non giochi così tanto è difficile. Sono uno che lavora di più in allenamento ...