De Luca non molla e rincara la dose | Il vero insulto è quello del governo al Sud

Fino ad oggi ufficialmente Fdi non ha comunicato nulla di nulla. si è saputo che Paolo Cavicchioli dopo mesi di tira e molla, ha e in modo ufficioso si è saputo che Fdi vorrebbe candidare Luca

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il governatore della Campania non indietreggia e alza ancora i toni: "Non mi faccio impressionare da niente e da nessuno". Poi se la prende con i giornali: "Ci si è ridotti a un titolo su una battuta"

La penultima mattinata dei Mondiali di Nuoto si chiude in maniera brusca per l’Italia, che deve fare i conti con l’eliminazione di Gregorio ... (oasport)

Vincenzo De Luca non mette la retromarcia, anzi scala per accelerare ancora di più nell'assalto a Giorgia Meloni. Il presidente della Regione ... (iltempo)

Vincenzo De Luca insiste sul punto. Non ritira gli insulti a Giorgia Meloni e rincara la dose: "Leggo che sui giornali i titoli sono per il mio ... (liberoquotidiano)

De Luca: "L'insulto alla Meloni Era una battuta. Per fermarmi devono spararmi in testa": "L'unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni a chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni chi e quando deve manifestare". A parlare è il presidente della Regione ...

De Luca: "Sulla Meloni solo una battuta. L'unico insulto è quello suo ai manifestanti" - VIDEO: "L'unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni a chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni chi e quando deve manifestare". A parlare è il presidente della Regione ...

De Luca, l'unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni: "L'unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni a chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni chi e quando deve manifestare". Lo ha detto il presidente della Regione ...