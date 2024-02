De Luca marcia su Roma | Meloni | Vada a lavorare E lui risponde con l' insulto

marcia delle porte chiuse E allora De Luca s'inventa una marcia De Luca ne era informato. Allora il capopopolo guida i suoi verso Teresa Armato, ad andare a Roma, ma con palazzo Chigi preferisce "

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo un discorso di circa mezz'ora in piazza Santi Apostoli, la manifestazionena del presidente della Regione Campania Vincenzo Decontro l'Autonomia differenziata si è prima trasformata in unaverso le sedi istituzionali dell'esecutivo, poi il governatore ha scoperto che il premier Giorgiasi trovava in Calabria così ha deciso di iniziare ad alzare i toni delle sue affermazioni fino all'. Pertanto nel giro di qualche ora l'evento del governatore dem, accompagnato da un folto gruppo di sindaci campani e in parte pugliesi, è diventato una commedia tragica. Le immagini di Deappostato di fronte i due ingressi della presidenza del Consiglio erano già virali quando il premierdalla Calabria, a margine della firma dell'accordo per ...