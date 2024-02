12.45 De Luca: l'unico insulto è della Meloni Dopo l'insulto del presidente della Campania al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, definita "stra", si aspettavano le scuse di De Luca. Ma il presidente

(Di sabato 17 febbraio 2024) 12.45 Dopo l'del presidenteCampania al presidente del Consiglio, Giorgia, definita "str...a", si aspettavano le scuse di De. Ma il presidenteCampania ha sostenuto che "l'ieri lo ha rivolto laa chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide lachi e quando manifesta. Non arretreremo. Mi devono sparare in testa se mi vogliono fermare". Ieri il governatore campano era a Roma per la manifestazione contro l'autonomia e per lo sblocco dei fondi sviluppo