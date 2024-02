De Luca | “Insulto? Lo ha rivolto la premier ai manifestanti e al sud” Poi accusa il governo “Meloni-Badoglio” di aver evitato il confronto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Hanno fatto uscire un fuori onda, mentre ero a Montecitorio a bere un bicchiere d’acqua. Su una cosa detta a mezza voce, oggi ci sono i titoli principali dei giornali. Siamo alla follia. Siamo in un Paese malato di conformismo e opportunismo e in cui l’opinione pubblica sembraperso la ragione critica. Ci si è ridotti a un titolo su una battuta”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, torna sulla questione dell’offesa formulata ieri all’indirizzo del presidente del Consiglio, Giorgia, mentre era alla Camera dei deputati. “Il veronon è quello mio alla, ma quello che è stato fatto dala voi operatori culturali, che non potete programmare per i ritardi che abbiamo accumulato”. continua De, “Ho parlato ieri a ...