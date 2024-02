De Grandis | «Mkhitaryan l’uomo ovunque Altri due da elogiare»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Stefano Deanalizza quanto visto in Inter-Salernitana, sottolineando l’apporto dato da tre nerazzurri fra cui Henrikh. TRE DA CITARE – L’Inter guadagna un altro importante successo in campionato battendo 4-0 la Salernitana. Nello studio di Sky Sport 24 Stefano Deanalizza nel particolare la prestazione di tre nerazzurri: «Mi piace citare Alessandro Bastoni che è andato sul fondo più volte rispetto a Carlos Augusto. Gli ha dato più volte palla e poi sovrapponeva. È chiaro che aveva poco da difendere. E poi sempre palloni interessanti col sinistro messi dentro. Mi piace tanto Benjamin Pavard, è uno che cerca sempre da appoggiare anche lui da braccetto destro. Su tutte le azioni di angolo è pericoloso. Non si tratta certamente di gregari, mi piace citare giocatori che di solito sono meno in zona gol ma che hanno ...

