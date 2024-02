ANGOLI : 18 A 0 per l'Inter. con l'espulsione di Pongracic per doppia D'Aversa sceglie Piccoli come prima punta

D’Aversa: «Con l’Inter senza Dorgu e Pongracic? Rosso influito!» (Di sabato 17 febbraio 2024) D’Aversa ha parlato al termine di Torino-Lecce, gara vinta 2-0. Nel prossimo turno, i salentini saranno gli avversari dell’Inter. SQUALIFICHE ? Roberto D’Aversa ha commentato così a Dazn le squalifiche di Dorgu e Pongracic contro l’Inter: «Vedremo domenica. Sicuramente ha influito sulla partita di stasera perché l’espulsione ha lasciato la squadra in 10, non tanto sulla prossima. Sicuramente un giocatore esperto doveva gestire meglio la situazione, ma guardiamo avanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024)ha parlato al termine di Torino-Lecce, gara vinta 2-0. Nel prossimo turno, i salentini saranno gli avversari del. SQUALIFICHE ? Robertoha commentato così a Dazn le squalifiche dicontro: «Vedremo domenica. Sicuramente ha influito sulla partita di stasera perché l’espulsione ha lasciato la squadra in 10, non tanto sulla prossima. Sicuramente un giocatore esperto doveva gestire meglio la situazione, ma guardiamo avanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza