Dargen D’Amico non torna a Domenica In? L’invito di Mara | «Lo aspetto» Ma lui non figura negli ospiti della prossima puntata

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il comunicato c’è, la lista dei cantanti pure, il salotto è sempre lo stesso. Quello di zia, aIn. Ma un nome manca all’appello: quello di, bloccato la scorsadalla conduttrice in studio mentre parlava del dramma dei migranti. Per questioni di scaletta ribadisce lei e gli autori, tanto che l’artista sarebbe stato invitato are proprio per il 18 febbraio. Non senza polemiche. Peccato però che non figuri tra gli. Forse si tratta di aspettare una conferma all’ultimo minuto ma ladiIn si aprirà con i Ricchi e Poveri «che si esibiranno con il brano “Ma non tutta la vita”, oltre a raccontare le loro tante partecipazioni» al Festival di Sanremo. A ...

