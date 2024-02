“Danni alla salute mentale dei bambini” | città denuncia i social

Il 69% delle scuole ha subito danni sostanziali, il resto è stato miglioramento della salute mentale di 500 donne, bambini e "È una colletta quaresimale: oltre alla raccolta di fondi - spiega

(Di sabato 17 febbraio 2024) Gravissime accuse, quella della nota, nei confronti deinetwork: scatta l’immediataOramai negli Stati Uniti D’America non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda. La stessa che sta facendo molto rumore e che, a dire il vero, sta trovando d’accordo moltissime persone. Ci troviamo in quel di New York dove ladella ‘Grande Mela’ ha deciso di effettuare una causa nei confronti di alcuninetwork. In particolar modo TikTok, Facebook e YouTube. La loro colpa? Quella di aver causato non pochideied anche delle ragazze.contro TikTok e non solo (Pixabay Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcune fonti e media ...

Il sindaco di New York fa causa ai social: da TikTok, Facebook e YouTube «Danni alla salute mentale di bambini e ragazzi»: E non è esclusa la richiesta di risarcimento danni causati alla salute mentale dei giovani. La città di Ny infatti spende 100 milioni di dollari all'anno per curare la salute mentale dei suoi giovani ...

