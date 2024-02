Dan Peterson | «Nella pubblicità del tè Lipton sono stato me stesso e mi sono ispirato alla mia famiglia»

e Juventus che per ora intendono fare un campionato a parte nella Il precedente dell'ipotesi di Dan Peterson come tecnico del Milan.

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Libero oggi intervista Daniel Lowell, un gigante quando si parla di basket. Nato 88 anni fa a Evanstone, Illinois, sotto il segno del Capricorno, è arrivato in Italia e non se ne è più andato: «Ho vissuto più anni da voi che negli Stati Uniti. E parlo ormai solo la vostra lingua qui a Milano. I ricordi della giovinezza a Evanstonnitidi e li racchiudo nel blog dove racconto la ‘mia’ America. Non solo il mio basket». I suoi inizi come allenatore: «La pcanestro è nel mio Dna anche se mamma e papà volevano facessi l’avvocato. Nell’Illinois degli anni ’50 mi innamorai subito del basket e a 18-20 anni dissi: non voglio finire dietro a una scrivania. Non avendo il fisico giusto, iniziai ad allenare nelle università». Tra le tante esperienze anche quella di allenatore in Cile dove scampò per poco al Golpe di ...