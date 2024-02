Dalle qualità del collettivo ai duelli individuali Empoli e Fiorentina a confronto con i numeri

che compromettono la qualità della propria vita e quella dei In occasione del Rare Disease Day, la Giornata mondiale delle che si svolgerà dalle 9:30 alle 13:30 di martedì prossimo. Il convegno -

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Simone Cioni Meno 24 ore. Sta ormai volgendo al termine il conto alla rovescia verso il secondo derby stagionale tra. Se si guarda la classifica e le due rose ail pronostico non può che pendere dalla parte dei viola, ma per come arrivano a questa sfida le due compagini il risultato è tutt’altro che scontato. Non solo perché già all’andata gli azzurri sono riusciti ad espugnare il Franchi, ma soprattutto alla luce degli ultimi risultati. Capitan Luperto e compagni sono imbattuti dall’arrivo di Nicola in panchina con 2 vittorie ed altrettanti pareggi, hanno il morale alto e sono tornati a credere nei propri mezzi, come forse mai fatto prima nel corso di questa difficile stagione. Al contrario i ’cugini’ arrivano dalla batosta di mercoledì scorso subita a Bologna, con una sola vittoria all’attivo in ...