Dal trench alla shacket | dal giacchino corto al blouson effetto vintage

perfettamente l'energia e la vitalità della donna immaginata dal un trench in pelle scamosciata con cintura. E poi un paio di La campagna Calvin Klein SS24 è un'ode alla bellezza senza tempo e all'

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 17 febbraio 2024) Basta dare un’occhiata allo street style per capire che le giacche di pelle 2024 sono tra i capi che non possono mancare nell’armadio adesso. Amatissime e onnipresenti, stanno lentamente superando i cappotti in fatto di preferenze e si rivelano persino più versatili di quest’ultimi. Sono degli elementi ideali da utilizzare quando si parla di stratificazioni. Coniuganoperfezione eleganza e appeal rock. Proteggono dal freddo più di quanto si possa pensare. E hanno persino il vantaggio di diventare ancora più affascinanti col tempo. Ma parlare di giacche di pelle vuol dire parlare di un’intera categoria di capisp, visto che possono prendere le forme più disparate. Per il 20204, però, i modelli più gettonati sono 4. Tutti ricchi di charme e ...