Madame Web, un caso esemplare (e speriamo irripetibile) di autosabotaggio cinematografico. Dakota Johnson cerca di metterci il giusto disincanto, per non essere ridotta all'ennesima supereroina riluttante ma troppe cose non stanno in piedi. Il film è un racconto senza spettacolo, senza

Dakota Johnson, la supereroina della frangia abbinata ai capelli lunghi (Di sabato 17 febbraio 2024) Al cinema è protagonista del film Madame Web, eroina della Marvel, ma i superpoteri di Dakota Johnson sono da sempre lì dove possiamo vederli tutti, sulla sua testa. Queen della frangia, oggi la sfoggia corta con la chioma XXL, ovvero l'hairlook più trendy in questo momento (vedere Taylor Swift e Annalisa). L'attrice, in fatto di capelli, è imbattibile

