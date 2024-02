Da Sanremo a Rigopiano | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 febbraio 2024) Al Festival di(SPECIALE) ha trionfato Angelina Mango (FOTO). La giovane artista, con La noia, ha avuto la meglio sbaragliando la concorrenza di cantanti del calibro di Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Tuttavia, il primo posto sul podiokermesse canora spesso non coincide con la hit più in voga. Il brano più ascoltato su Spotify, infatti, non è quello vincitore. In questi giorni si è tornati a parlaretragedia di, in occasionesentenzaCorte d’Appello per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Il fatto, avvenuto nel 2017, è costato al vita a 29 persone. Dueimportanti da Oltreoceano. In Oregon si sarebbe verificato un raro caso di peste bubbonica, diagnosticato ad una persona nella contea di Deschutes, ...