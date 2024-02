Cyberbullismo | non solo vittime e persecutori | una nuova visione

Che gli adolescenti siano sempre connessi è un dato di fatto. Ma quali rischi corrono e come pos sono i genitori intervenire? In occasione del Safer ... (iodonna)

Il cyberbullismo, ma sarebbe preferibile il termine "ciberbullismo", è una particolare forma di comportamento aggressivo, solamente in parte, simile al bullismo poiché a differenza di quest'ultimo, è attuato esclusivamente attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune delle loro applicazioni, in particolare i social media.

Digital Service Act, da sabato in vigore le nuove regole: ...soggetti vulnerabili sia come target pubblicitari sia come potenziali vittime di cyberbullismo e ... I fornitori di piattaforme avranno inoltre l'obbligo di non presentare inserzioni pubblicitarie basate ...

Oltre 360 studenti del Blaise Pascal a lezione di cyber security: Non solo. Grazie alla collaborazione degli insegnanti si vuole stimolare un dibattito costruttivo ... Anche ieri le classi si sono incontrate ricordando Carolina Picchio, vittima del cyberbullismo nel ...

Diocesi: Sulmona, domani convegno catechistico "Accompagnare gli adolescenti alla fede": ... docente di religione e referente d'istituto per il bullismo ed il cyberbullismo presso l'Iss "... L'invito è quello di partecipare all'incontro, "un'occasione da non perdere! Un importante appuntamento ...