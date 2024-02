Cultura | artisti e registi mobilitati | Risorse Fsc fondamentali per il settore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il mondo della, dello spettacolo e dell’arte di Napoli e della Campania si è ritrovato oggi al teatro Sannazaro in occasione della manifestazione promossa dalla Regione Campania per chiedere che il Governo sblocchi i fondi di sviluppo e coesione. Tanti i volti noti in sala, tra cui, solo per citarne alcuni, Marisa Laurito, Patrizio Rispo, Ruggero Cappuccio, il patron del Giffoni, Claudio Gubitosi. Con loro anche le sigle sindacali di Uil e Cgil. “Siamo qui oggi per testimoniare che questi fondi di sviluppo e coesione sono un nostro diritto – ha detto Laurito – li dobbiamo avere perché sono necessari per far vivere le moltissime famiglie che lavorano nelle piccole e medie imprese del mondo della. Non sono una carità, ma un diritto e dunque ce li devono dare”. L’allarme lanciato dal mondo dellacampana e ...