Cugini | “Milan | blindato il terzo posto E il gioco è migliorato…”

Inter, lo scudetto non è ancora vinto: ora testa alla Salernitana: ... ma nelle ultime giornate si è riavvicinato anche il Milan di Pioli che, nella seconda parte di stagione sta tenendo lo stesso ritmo dei cugini. Ecco perchè Inzaghi non si fida e non cambierà ...

Milan , via al nuovo stadio . Ma il trasloco a San Donato nasconde un assist all' Inter: L'altro ieri il rogito: il terreno costato meno di 20 milioni. La paura dei tifosi è che a San Siro restino solo i cugini

“È il massimo”: Zirkzee-Inter, l’annuncio fa sognare: Non solo, in quest’elenco s’hanno da includersi anche Inter e Milan, rossoneri in particolar modo. Entrambe le cugine milanesi sono, infatti, a caccia di nuove pedine offensive in vista della prossima ...

Monza-Milan, problema in mediana per Pioli: un titolarissimo non è al meglio: Problemi in mediana per Stefano Pioli in vista di Monza-Milan. Un titolarissimo non sarebbe al 100% della condizione fisica Fabio Barera Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 17:4 ...

Il tifo viola non abbandona la Fiorentina: le presenze ad Empoli: Il tifo viola non lascia la Fiorentina, nella delicata sfida contro l’Empoli, ci sarà un esodo gigliato. Il momento è complesso, la Fiorentina boccheggia, la classifica per una nuova presenza viola in ...