Cuccioli in cerca di casa: ad Ostia Antica una giornata dedicata alle adozioni

Ostia, 17 febbraio 2024 – Una giornata all'insegna della amore per i nostri amici a 4 zampe: oggi "I campi di Lalla e Vladi asd" hanno organizzato in collaborazione con "Cucciolissimi Odv" un adozioni day per Cuccioli che cercano casa. L'appuntamento è ad Ostia Antica in via della Piana Bella Snc dalle ore 10:30 alle 16:30. Sarà l'occasione di conoscere tanti piccoli pelosetti che cercano una famiglia che li possa accogliere e donargli tutto l'amore che meritano. "Venite, venie, venite anche solo a farvi un giro, se non potete ditelo allo zio, al cugino o al vicino di casa", si legge nel post de I capi di Lalla e Vladi.

Cuccioli in cerca di casa: ad Ostia Antica una giornata dedicata alle adozioni: Ostia, 17 febbraio 2024 – Una giornata all’insegna della amore per i nostri amici a 4 zampe: oggi “I campi di Lalla e Vladi asd” hanno organizzato in collaborazione con “Cucciolissimi Odv” un adozioni ... I cani in cerca di famiglia a Firenze nel mese di febbraio: Anche per il mese di febbraio torna l'appuntamento su Firenzetoday in collaborazione con Oipa con gli annunci degli amici a quattro zampe che sono in cerca di adozione e soprattutto amore. Questo mese ... Catania, lancia cucciolo di cane oltre recinzione caserma dei carabinieri: denunciato: Leggi su Sky TG24 l'articolo Catania, lancia cucciolo di cane oltre recinzione caserma dei carabinieri: denunciato ...

