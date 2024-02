Crollo | Schlein a Meloni | agiamo insieme

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 febbraio 2024) 19.25 La segretaria Pd Ellyè "molto decisa a riproporre il tema" della sicurezza sul lavoro "all'attenzione del governo, che ha gli strumenti per affrontarlo". E' quanto emerso dalla segreteria del partito. Come in passato sulla violenza di genere, anche su questo tema da parte del Pd c'è la disponibilità ad "abbandonare lo scontro con la premier". "Il cordoglio non basta più -spiegano fonti del Nazareno-servono misure urgenti ed efficaci.E' uno dei temi su cui lavorare".