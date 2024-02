Crollo vendite auto elettriche del 54 | 9% in Germania a gennaio 2024 | in rialzo vetture diesel +9 | 5% | benzina +9 | 1% e Gpl +43 | 9%

a gennaio in Germania , culla della rivoluzione green, le vendite di auto a spina sono crollate del 55% . E il dato del mese scorso fa il paio con il crollo choc di dicembre. A far precipitare la

(Di sabato 17 febbraio 2024)? No, grazie. Ladeve affrontare unda incubo sul fronte del mercato delle. Secondo i dati del primo mese del, ilè del 54,9%. La causa sarebbe dovuta allo stop del programma degli incentivi governativi, che hanno di fatto messo in standby

Vendite in calo, prezzi in rialzo: il mercato della casa in Piemonte si prepara alla riscossa: Nel II trimestre 2023 sono 235.725 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. La variazione percentuale calcola ...

La Germania in recessione, il Friuli rischia il tonfo: in bilico un mercato da due miliardi di euro: PORDENONE-UDINE - Il valore delle merci che partono dal Friuli Venezia Giulia in direzione della Germania sfiora i due miliardi di euro l'anno. Per la precisione, secondo una stima ...

Strage del cantiere di Firenze, estratta nella notte la quarta vittima. Speranze minime per l’ultimo disperso: Altri tre uomini, invece, sono salvi, fuori pericolo e in cura all'ospedale Rifredi, con prognosi riservata ...