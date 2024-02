Crollo supermercato Esselunga a Firenze | il governatore Giani | “Possiamo dire che i morti sono 5”

il bilancio del drammatico crollo avvenuto nel cantiere Esselunga in via Mariti a Firenze. Il cedimento è successo nell'area dell'ex Panificio militare dove si sta realizzando il nuovo supermercato.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il presidente della Regione Toscana conferma la quinta vittima nella tragedia avvenuta ieri mattina nel cantiere delin costruzione in Via Mariti. Il bilancio è definitivo, dunque: 5e tre feriti (non in pericolo di vita). Al momento l'unico operaio deceduto identificato è il 60enne italiano Luigi Coclite.

