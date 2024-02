Crollo nel cantiere Tre morti | due dispersi Ma il cemento fresco potrebbe averli sepolti

sulla catena di appalti e subappalti che ha portato al cantiere. Quattro quelle impegnate ieri nel momento del disastro. La La dinamica Secondo la prima ricostruzione al momento del crollo gli

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Ildava loro da mangiare, ilse li è inghiottiti. E fatica anche a restituirli. Un boato, la polvere, un attimo di silenzio prima della tempesta di urla, lacrime, richieste di aiuto e sirene. In via Mariti, a Ponte di Mezzo, ieri mattina alle 8.52 si è consumato uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai avvenuti a Firenze e in Italia. Per ildi una trave da duemila chili, neldell’ex panificio militare, dove si sta costruendo un grande supermercato Esselunga, ci sono almeno tre vittime accertate. Una sola è stata identificata: Luigi Coclite, 60 anni, originario della provincia di Teramo residente a Collesalvetti. BILANCIO DRAMMATICO E’ ancora parziale. Due operai nordafricani risultano, mentre tre rumeni sono ricoverati ...