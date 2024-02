"Per le vittime della tragedia avvenuta nel cantiere di via Mariti, perché il Signore accolga nella sua pace i defunti, doni salute ai feriti, consoli e sostenga quanti sono nel dolore, ispiri quanti hanno responsabilità a mettere in atto

Crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze, la drammatica telefonata dell'operaio sopravvissuto al 112 (Di sabato 17 febbraio 2024) La drammatica telefonata dell'operaio sopravvissuto al Crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze: le parole dopo la tragedia

Lamar Hunt, il Re Mida dello sport: Non solo i tre Super Bowl vinti da Kansas. Al dirigente sportivo devono tanto anche Gianni Infantino e Jannik Sinner ... A FIRENZE - Crollo in un cantiere di un supermercato, recuperato il corpo della quarta vittima: È salito a quattro il bilancio dei morti nel crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un ... Crollo di Firenze, fiori per le vittime intorno al cantiere: Rose e fiori bianchi sono stati lasciati appoggiati alla rete del cantiere. Qualcuno ha legato altri mazzi di fiori ai pali della luce che stanno intorno al cantiere stesso. Oggi a Firenze è il ...

