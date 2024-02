Crollo nel cantiere di Firenze | i nomi delle vittime C’è anche un operaio di 24 anni

Continuano le ricerche per ritrovare il quinto operaio disperso nel crollo del cantiere di via dei Mariti a Firenze. Il bilancio è di 4 morti, un disperso e tre feriti Sale così a 4 il bilancio dei

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Sono quattro fin qui i corpi recuperati neldi via Mariti, neldove una grossa trave di cemento è venuta giù durante la costruzione della nuova Esselunga travolgendo tutto. Ci sono i. Tra loroun ragazzo di soli 24. La diretta dalPersone che sono uscite di casa la mattina ma che tragicamente non sono più tornate a casa dai loro cari. Nella giornata di venerdì era stato estratto il corpo di Luigi Coclite, 59, originario dell’Abruzzo ma daresidente a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Lavorava per una ditta di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Luigi Coclite, 60, ...